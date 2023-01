L'éditeur de logiciels CRM Salesforce annonce vouloir se séparer de plus de 7.000 employés et fermer des bureaux en différents endroits.

Salesforce effectue de solides coupes sombres dans ses effectifs. Dans un courrier adressé à ses collaborateurs et dans un communiqué envoyé au régulateur américain SEC, l'éditeur de logiciels CRM annonce vouloir licencier dix pour cent de son personnel. La raison en est la situation 'difficile' actuelle, selon le CEO Marc Benioff. L'année dernière, Salesforce occupait quelque 79.000 personnes. La vague de licenciements ferait donc perdre leur travail à plus de 7.000 employés.

Récession

Tout comme de nombreuses autres firmes technologiques, Salesforce avait durant la période du coronavirus engagé pas mal de monde, afin de faire face à la demande en forte croissance. En février 2022, l'entreprise avait dès lors à son service un tiers d'employés en plus environ qu'à la période correspondante de 2020. Mais la pandémie du corona est terminée et a fait place à une crise économique qui a également des effets sur la vente et l'utilisation des logiciels de Salesforce.

'Lorsque nos rentrées ont progressé de manière accélérée durant la pandémie, nous avons recruté du personnel qui s'avère à présent superflu à cause du ralentissement actuel de l'économie, et j'en assume la responsabilité', ajoute Benioff. Fin de l'année dernière, Meta, Tesla, Twitter et une série d'autres entreprises avaient également annoncé des vagues de licenciements.

