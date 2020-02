Salesforce rachète l'entreprise de CRM Vlocity. L'entreprise américaine déboursera 1,3 milliard de dollars pour s'emparer de la startup.

Salesforce et Vlocity collaborent étroitement depuis assez longtemps déjà. C'est ainsi que Vlocity fournit des logiciels 'cloud' et mobiles basés sur la plate-forme de Salesforce. Vlocity poursuivra ses activités sous pavillon Salesforce.

Vlocity a été fondée en 2014 par (notamment) David Schmaier, qui en est aussi le CEO, et a enregistré l'année dernière, à l'entendre, plus de cent millions de dollars de chiffre d'affaires.

"Salesforce conclut aujourd'hui même un accord définitif pour le rachat de Vlocity. Vlocity s'articule autour de la plate-forme de Salesforce et est un fournisseur en vue de logiciels 'cloud' et mobiles, spécifiques à l'industrie, des plus grandes entreprises de communication, de médias et de loisirs, sociétés d'énergie, entreprises d'utilité publique, compagnies d'assurance, organisations de soins et institutions publiques", explique Salesforce dans un communiqué de presse.

