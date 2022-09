Lors de sa conférence annuelle, le gestionnaire de clients Salesforce a notamment annoncé Genie, un 'hyperscale datalake' destiné à permettre une gestion des données et une automatisation en temps réel.

Genie capitalise sur la Customer Data Platform et sur Customer 360 et est, selon Salesforce, le premier 'real time CRM'. Genie semble être principalement un lac de données ultrarapide, qui transfère directement vers les applications ad hoc toutes les nouvelles données qui arrivent. Il peut s'agir de profils de client dans Customer Data Platform, mais aussi d'applications comme Flow Automation ou Einstein AI, afin que les utilisateurs puissent effectuer des automatisations en temps réel. 'Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes en temps réel, vous risquez de perdre des clients', déclare David Schmaier, Salesforce President and Chief Product Officer, à ce propos lors d'une conférence de presse en ligne à laquelle Data News a assisté.

Il signale aussi que la plate-forme Genie n'est pas bouchée, puisque vous pourrez par exemple y utiliser aussi les données qui s'y trouvent avec l'Amazon AI Maker d'AWS. Un magasin d'applis doit d'ores et déjà prévoir un écosystème extensible d'applications que vous pourrez appliquer sur le nouveau lac de données.

Slack et Zero Marketplace

En plus de Genie, Salesforce a également annoncé des adaptations à Slack, le service de messagerie que l'entreprise a racheté fin 2020. Après la pandémie, Slack entend toujours davantage assumer le rôle de bureau central numérique. Cela signifie entre autres l'extension de Huddles, une fonction conçue pour imiter les parlottes près de la machine à café. Huddles se voit étoffée par des flux vidéos, du partage d'écran et d'autres fonctions destinées à favoriser la collaboration.

Enfin, Salesforce sort aussi Net Zero Marketplace, à savoir une plate-forme où les entreprises peuvent acheter des crédits carbone. On y trouve un tas de projets d'éco-entrepreneurs que des firmes peuvent soutenir, afin de réduire leur propre empreinte. La plate-forme est dans un premier temps prévue aux Etats-Unis et dispose temporairement surtout de projets que Salesforce elle-même supporte dès à présent. C'est en 2023 que la plate-forme devrait être déployée à l'échelle mondiale.

