L'entreprise CRM Salesforce vient de lancer Automotive Cloud, un nouveau produit spécialement développé pour les constructeurs automobiles, les concessionnaires, les groupes financiers du secteur automobile et leurs clients.

L'industrie automobile est en pleine transformation pour satisfaire aux besoins de l'ère numérique. Selon Salesforce, seul un pour cent des clients sont entièrement satisfaits de l'expérience d'achat de leur voiture, et seul un quart des constructeurs automobiles et des concessionnaires trouvent que leur entreprise s'est bien adaptée à la vente en ligne.

Driver 360

Avec Automotive Cloud, piloté par la plate-forme Driver 360, l'entreprise CRM veut changer cela. Driver 360 est l'une des treize solutions spécifiques au secteur automobile de Salesforce, comme Client 360 l'est pour les services financiers, Patient 360 pour les soins de santé et Education 360 pour l'enseignement. Automotive Cloud offre en temps réel à l'utilisateur (des constructeurs automobiles aux prêteurs) une image complète de l'historique du client et de son véhicule.

'La montée en puissance des modèles de vente directe aux consommateurs et des véhicules électriques a ouvert une nouvelle ère', déclare Achyut Jajoo, SVP & GM Manufacturing & Automotive chez Salesforce. 'Cela génère de belles opportunités. Les entreprises qui se dirigent de manière accélérée vers un avenir accordant la priorité au numérique avec des technologies telles Automotive Cloud, peuvent en tirer un avantage concurrentiel, tout en assurant leur pérennité à l'avenir.'

En collaboration avec Dutch IT-channel.

