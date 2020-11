Salesforce serait proche de conclure un accord en vue de racheter le service de communications de bureau Slack.

Les négociations pourraient être finalisées d'ici quelques jours, selon The Wall Street Journal. Slack est une entreprise cotée à la bourse. Lors de cette annonce, le cours de son action a grimpé en flèche. Le service de messagerie en matière de communication bureautique vaudrait quelque 20 milliards de dollars.

Slack est en réalité un espace de clavardage ('chatroom') qui permet aux membres d'une équipe de collaborer, et est donc un système pratique en cette période de télétravail. C'est cette fonction collaborative qui intéresse sans doute fortement une entreprise comme Salesforce. Le géant technologique est depuis le mois de juin en train de préparer son propre outil collaboratif, mais acheter un logiciel existant s'avère probablement plus facile. Slack est en outre déjà utilisé dans toute une série d'entreprises qui ne sont pas encore clientes de Salesforce, ce qui fait que le marché pour cette dernière serait du coup nettement plus large.

