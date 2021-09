L'entreprise de CRM Salesforce emménage cette semaine dans de nouveaux bâtiments situés au coeur de Bruxelles. Le choix s'est porté sur Silversquare Central, un immeuble de coworking face à la Gare Centrale.

Le choix de cet emplacement est, selon Salesforce, partiellement le résultat d'un sondage effectué parmi les collaborateurs. 'De plus, les nouveaux bureaux répondent non seulement aux objectifs de l'entreprise, mais s'inscrivent aussi parfaitement dans la vision du futur de Salesforce sur le plan du travail', apprend-on. Avant, l'entreprise de CRM était établie à Zaventem.

'Le changement accueilli à bras ouverts'

La pandémie a exercé également un important impact sur le choix de Silversquare Central. C'est ainsi que suite au passage au télétravail, l'immeuble de bureaux a pris un tout autre aspect en mettant l'accent sur la facilité des rencontres. Du sondage réalisé parmi les collaborateurs, il est apparu en outre que deux membres du personnel sur trois utilisent les transports en commun pour venir au travail. Une connexion fluide est donc importante, à leurs yeux. Les personnes interrogées ont aussi déclaré vouloir venir en moyenne deux jours par semaine au bureau.

'Les entreprises ne peuvent que croître, lorsqu'elles accueillent le changement à bras ouverts', affirme Lien Ceulemans, Country Leader Salesforce Belgium & Luxembourg. 'Actuellement, nous avons une opportunité unique de redéfinir notre façon de travailler. Dans notre nouveau monde numérique, tout un chacun doit pouvoir travailler et vendre, où qu'il soit. Peu importe que ce soit à la maison, au bureau ou quelque part ailleurs.'

Le choix de cet emplacement est, selon Salesforce, partiellement le résultat d'un sondage effectué parmi les collaborateurs. 'De plus, les nouveaux bureaux répondent non seulement aux objectifs de l'entreprise, mais s'inscrivent aussi parfaitement dans la vision du futur de Salesforce sur le plan du travail', apprend-on. Avant, l'entreprise de CRM était établie à Zaventem.La pandémie a exercé également un important impact sur le choix de Silversquare Central. C'est ainsi que suite au passage au télétravail, l'immeuble de bureaux a pris un tout autre aspect en mettant l'accent sur la facilité des rencontres. Du sondage réalisé parmi les collaborateurs, il est apparu en outre que deux membres du personnel sur trois utilisent les transports en commun pour venir au travail. Une connexion fluide est donc importante, à leurs yeux. Les personnes interrogées ont aussi déclaré vouloir venir en moyenne deux jours par semaine au bureau.'Les entreprises ne peuvent que croître, lorsqu'elles accueillent le changement à bras ouverts', affirme Lien Ceulemans, Country Leader Salesforce Belgium & Luxembourg. 'Actuellement, nous avons une opportunité unique de redéfinir notre façon de travailler. Dans notre nouveau monde numérique, tout un chacun doit pouvoir travailler et vendre, où qu'il soit. Peu importe que ce soit à la maison, au bureau ou quelque part ailleurs.'