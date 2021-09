Rydoo, l'entreprise belge connue pour son appli de voyages et de frais généraux, a un nouvel actionnaire principal: Marlin Equity Partners

Rydoo, qui avait démarré dans un lointain passé sous l'appellation Xpenditure, dispose d'une solution SaaS de gestion numérique et de rentrée de notes de frais, notamment en matière de voyages d'affaires. Rydoo est aujourd'hui active au niveau mondial. Elle occupe 250 personnes et possède plus de dix mille clients dans 150 pays, représentant un million d'utilisateurs environ.

L'entreprise appartient dorénavant majoritairement à la société d'investissement Marlin Equity Partners. Voilà ce qu'annoncent les deux entreprises par la voie d'un communiqué de presse. En accueillant Marlin à son bord, Rydoo espère accélérer son extension internationale. Le montant de la prise de participation majoritaire n'a pas été dévoilé.

