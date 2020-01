Ruth Wachelder, general manager du distributeur IT allemand Bechtle, a été désignée Channel Personality 2020. Veerle Fonck d'Arrow est pour sa part Best Channel Account Manager.

Ces prix ont été remis lors de la 18ème édition des Channel Awards qui ont rassemblé de nouveau plus de 600 distributeurs, resellers et vendors. Ruth Wachelder l'emporta dans la catégorie Channel Personality sur Erwin Vanluchene (Dell EMC), Johan Vansimpsen (Ingram Micro) et Patrick Steenssens (Tech Data). Ruth Wachelder est depuis 12 ans déjà general manager de l'entreprise Bechtle cotée en bourse.

Veerle Fonck (Arrow) s'est vu décerner le titre de Best Channel Account Manager. Elle a précédé ses collègues/concurrentes de Tech Data (Gertie Lowist), Fujitsu (Kitty Missotten) et Copaco (Natasha Dewolf). De plus, des récompenses ont aussi été remises à des distributeurs - Tech Data, Exclusive Networks et Kappa Data en ont remporté une chacun -, aux resellers RealDolmen et ConXion, et à des vendeurs dans plusieurs catégories. A noter encore la catégorie 'Best New in Channel': ce prix a été attribué à la jeune pousse d'apprentissage profond Robovision.

