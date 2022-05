Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Channel Sales et Channel Chief, quitte Microsoft. Il rejoindra sous peu un important partenaire non-nommément cité de cette dernière.

Clark était devenu en avril 2021 Channel-Chief chez Microsoft en remplacement de Gavriella Schuster qui avait renoncé à cette fonction au bout de cinq années. En tout, Rodney Clark a travaillé quasiment 25 ans pour Microsoft - ces dernières années en tant que Channel-Chief, mais il fut aussi étroitement impliqué dans les applications IoT et de 'mixed reality' de Microsoft.

On ignore encore qui prendra la place de Clark. 'Nous négocions activement à ce propos et nous nous attendons à disposer d'un nouveau Chief en juillet, au début de notre nouvelle année fiscale', déclare Nick Parker, Corporate Vice President Global Partner Solutions chez Microsoft.

Il est probable que le successeur de Rodney Clark sera officiellement présenté lors de Microsoft Inspire, la conférence annuelle des partenaires de l'entreprise organisée les 19 et 20 juillet.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Clark était devenu en avril 2021 Channel-Chief chez Microsoft en remplacement de Gavriella Schuster qui avait renoncé à cette fonction au bout de cinq années. En tout, Rodney Clark a travaillé quasiment 25 ans pour Microsoft - ces dernières années en tant que Channel-Chief, mais il fut aussi étroitement impliqué dans les applications IoT et de 'mixed reality' de Microsoft.On ignore encore qui prendra la place de Clark. 'Nous négocions activement à ce propos et nous nous attendons à disposer d'un nouveau Chief en juillet, au début de notre nouvelle année fiscale', déclare Nick Parker, Corporate Vice President Global Partner Solutions chez Microsoft.Il est probable que le successeur de Rodney Clark sera officiellement présenté lors de Microsoft Inspire, la conférence annuelle des partenaires de l'entreprise organisée les 19 et 20 juillet.En collaboration avec Dutch IT-channel.