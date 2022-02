L'entreprise gantoise Robovision souscrit un prêt convertible de 10 millions d'euros. Elle entend ainsi accélérer ses activités et croître à l'étranger.

Robovision est spécialisée en AI avec des produits sur base d'une plate-forme propre. La firme gantoise existe depuis 2012 et occupe aujourd'hui plus de cent personnes. L'année dernière, elle avait été l'une des finalistes du Data News Award for Artificial Intelligence Company of the Year.

A présent, l'entreprise annonce avoir souscrit un prêt convertible en préparation d'une phase d'investissement de série A. L'argent récolté provient de PE Group, Atlasinvest et Dovesco.

Avec ces moyens supplémentaires, Robovision veut investir dans ses produits et ses équipes d'ingénierie. La feuille de route des produits sera accélérée, et l'entreprise envisage également une extension dans d'autres pays.

