Roblox Corporation - l'éditeur du jeu en ligne Roblox - reprend Guilded, une plateforme de chat destinée aux gamers et concurrent direct du jeu plus réputé Discord.

Discord qui entend prendre ses distances par rapport au marché du jeu, Guilded qui est désormais rachetée par Roblox, et Facebook qui a absorbé voici peu Crayta, concurrent de Roblox : autant d'exemples de la nouvelle guerre des plateformes qui fait rage. Objectif : le métavers.

Ce métavers est associé par beaucoup à ce qu'avait construit Roblox. Avec Guilded, l'entreprise peut maintenant renforcer le lien établi avec ses utilisateurs. Il s'agit en d'autres termes de créer et de poursuivre le développement de communautés (de joueurs). Eli Brown, le fondateur et CEO de Guilded, reste en poste, tandis que Guilded continue à opérer comme groupe de produits indépendant. Le montant de la transaction de rachat par Roblox Corporation n'a pas été dévoilé par les parties.

Depuis le lancement en 2017, l'équipe de Guilded a construit une plateforme puissante destinée à rassembler des communautés de gamers. Songez notamment à un chat vocal et vidéo de pointe, mais aussi à des agendas et des outils de planification intégrés. En mars dernier, l'entreprise lançait également une API de bot permettant à des utilisateurs n'ayant aucune ou que peu d'expérience de la programmation de concevoir facilement des agents conversationnels.

Roblox ambitionne de mettre en place une plateforme de co-expérience dont elle affirme qu'elle est utilisée quotidiennement par des dizaines de millions de personnes.

