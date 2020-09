L'intégrateur ICT BKM, une filiale d'Orange Belgium depuis juillet 2019, a nommé Rigo Gielen au poste de Managing Director. Son prédécesseur et fondateur de BKM, Bart Soetaers, devient pour sa part Business Development Manager dans la structure Orange-BKM.

Rigo Gielen a débuté sa carrière en 2002 au sein du département Purchasing & Finance Controlling de Dalkia Belux, une composante du groupe Veolia. En 2007, il rejoignit Mobistar, où il mena à bien la transformation des canaux de distribution B2C et B2B. Sa dernière fonction de Director Business Sales & Affiliates, il la combina avec celle de Chief Financial Officer de BKM, depuis le rachat par Orange Belgium. Gielen est titulaire d'un master d'ingénieur commercial en économie et stratégie d'entreprise.

En reprenant BKM durant l'été de 2019, Orange Belgium étoffa son offre B2B avec des solutions Unified Communication & Collaboration et ICT. L'entreprise voulait ainsi mieux faire face à la demande croissante des clients B2B de n'avoir qu'un seul fournisseur en matière de connectivité et de solutions ICT.

Via BKM, Orange Belgium propose des solutions ICT dans quatre segments spécialisés: Unified Communication & Collaboration (UCC) solutions, IT & Security solutions, Document & Visual solutions et Connectivity solutions. Rappelons aussi que BKM est un pionnier en solutions UCC 'cloud'.

