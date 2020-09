Ricoh Europe rachète un intégrateur AV et de postes de travail, afin de continuer de miser sur le travail numérique.

DataVision, dont le siège central se trouve à Düsseldorf, existe depuis 1995. L'entreprise occupe plus de cent personnes sur dix sites en Allemagne, qui desservent quelque 1.300 clients. Elle se focalise sur l'intégration de la technologie audiovisuelle et des postes de travail. C'est ainsi qu'elle propose des solutions d'unified communication & collaboration, ainsi que de gestion de postes de travail.

"Ce rachat nous fournit une solide plate-forme pour la poursuite de notre croissance en Europe et constitue en outre un important pilier dans le cadre de notre transformation en une firme de services numériques", explique Edward Hamilton, vicepresident Communication Services chez Ricoh. "Mais le plus important, c'est que cela va aider nos clients dans leur trajet de transformation numérique."

Datavision Deutschland GmbH continuera d'opérer sous sa propre appellation. Suite à ce rachat, les clients de Ricoh auront accès à l'expertise de cette entreprise. Le montant du rachat n'a pas été dévoilé.

