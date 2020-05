Ricoh Belgium annonce le rachat d'Orbid, une entreprise active dans le domaine de l'IT et de la consultance RH. En réalisant cette acquisition le spécialiste en gestion de documents entend renforcer sa position sur le marché IT belge et poursuivre sa stratégie d'expansion.

Ricoh Belgium est depuis quelques années déjà occupée à diversifier sa gamme, afin de pouvoir mieux réagir aux besoins de ses clients. Cette stratégie inclut précédemment déjà le rachat des entreprises UpFront en 2015 et Telesafe en 2018.

Couverture nationale

En absorbant Orbid, Ricoh Belgium devient, à l'entendre, l'une des entreprises IT qui donnent le ton en Belgique. 'Cette opération va booster notre croissance en tant que fournisseur de services ICT et garantira à nos clients une couverture nationale', y déclare-t-on.

La reprise d'Orbid, dont le siège se trouve à Merelbeke et qui a des filiales à Anvers, Geel et Lokeren, raffermira surtout la position de Ricoh dans le nord du pays. L'entreprise compte 140 experts et quelque 775 clients ayant des besoins dans les domaines de l'IT, des logiciels et des ressources humaines. Orbid continuera d'opérer de manière indépendante en étroite collaboration avec Ricoh.

