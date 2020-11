Un distributeur belge et un acteur 'cloud' néerlandais vont désormais se lancer conjointement sur le marché éducatif belge.

Cloudwise est un acteur ICT néerlandais qui sera dorénavant actif sur notre marché sous l'appellation Cloudwise België. Il collaborera à cette fin avec la firme belge Rhombus active depuis 1995 déjà.

De son côté, Rhombus hébergera dans Cloudwise België l'ensemble de ses activités et services ICT dispensés via sa plate-forme d'e-commerce Schoolsupply.

La nouvelle entreprise a démarré formellement le 1er novembre, occupe onze personnes et est dirigée par Philip Vermeylen, qui travaillait précédemment chez Rhombus. Rhombus restera cependant active sur le marché éducatif, mais comme partenaire et distributeur de produits éducatifs pour les branches STEM (science, technology, engineering and mathematics). Elle distribuera entre autres des imprimantes 3D, des calculettes et de la robotique.

