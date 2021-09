En rachetant Geocible, l'entreprise de géomarketing RetailSonar s'étend en France. Elle souhaite bientôt faire pareil dans d'autres pays encore.

RetailSonar est une scale-up gantoise qui se focalise depuis 2011 sur la stratégie de localisation des entreprises de vente au détail. Avec sa plate-forme et sur base de l'intelligence artificielle et de données massives ('big data'), elle prévoit le comportement des clients, ce qui aide les firmes à sélectionner les emplacements de leurs points de vente. L'entreprise compte parmi sa clientèle Colruyt, Action, McDonalds, Jumo, MediaMarkt, KBC et quelques centaines d'autres entreprises en Belgique et ailleurs.

A présent, elle rachète l'agence d'études parisienne Geocible, qui existe depuis 1997 et qui, tout comme RetailSonar, détermine des emplacements stratégiques sur base de données. Une fois l'opération entérinée, Geocible deviendra RetailSonar France.

Les projets d'extension ne s'arrêteront cependant pas là. RetailSonar entend aussi se lancer dans une nouvelle phase d'investissement, afin de poursuivre son évolution et sa croissance notamment en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Scandinavie.

