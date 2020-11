Intelligence Systems Group a annoncé la fondation d'une filiale pour le Benelux à Bruxelles. L'entreprise propose des solutions logicielles ERP, CRM et BI dans plus de 55 pays. C'est Rember Verbuyst qui aura la charge de la branche Benelux.

Avec un nombre croissant de clients en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, il est logique, selon Intelligence Systems Group, de s'étendre encore au Benelux. En établissant des activités à Bruxelles, l'entreprise entend rapprocher davantage ses experts en solutions de la clientèle. Intelligence Systems Group espère répondre ainsi à la demande en croissance rapide d'applis Microsoft Dynamics 365 professionnelles sur le marché.La filiale pour le Benelux sera donc dirigée par Rember Verbuyst, un chef d'entreprise qui a acquis plus de treize années d'expérience chez Microsoft Belgique. Intelligent Systems Group occupe plus de 190 personnes et est en progression permanente depuis seize ans. C'est un bureau-conseil international qui fournit des projets logiciels professionnels à des organisations tant locales qu'étrangères.