Reed Hastings, le co-fondateur de Netflix, n'est plus le CEO de la plate-forme de streaming. Il restera cependant président exécutif de l'entreprise américaine, comme il l'a annoncé hier jeudi dans un communiqué.

Depuis l'été de 2020, Hastings partageait la fonction de CEO avec Ted Sarandos. Ce dernier reste à son poste et aura désormais à ses côtés Greg Peters - jusqu'à présent directeur d'exploitation - en tant que co-CEO. 'Au cours des deux dernières années et demie, je leur ai toujours davantage délégué Ia gestion de Netflix', déclare le PDG en partance, qui a dirigé Netflix depuis plus de vingt ans.

'J'aiderai Greg et Ted et, à l'instar de tout président qui se respecte, je serai un pont reliant le conseil d'administration et les co-CEO', ajoute Hastings (62 ans). 'Je consacrerai aussi plus de temps à la philanthropie et veillerai de très près aux bonnes performances de l'action Netflix.'

L'annonce survient, alors même que Netflix a annoncé hier jeudi des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre de 2022. Durant les trois derniers mois de l'année passée, l'entreprise a en effet enregistré l'arrivée de 7,66 millions de nouveaux abonnés, ce qui est nettement plus que les quelque 4,5 millions attendus par les analystes. Au total, Netflix comptait fin de l'année dernière 230,75 millions d'utilisateurs.

Avec 7,85 milliards de dollars (7,25 milliards d'euros) - en hausse de pratiquement 2 pour cent -, le chiffre d'affaires de Netflix a été conforme aux attentes. Son bénéfice a par contre reculé de 607 à 55 millions de dollars.

