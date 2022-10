QinetiQ Space installée à Kruibeke est revendue à la société américaine Redwire pour 32 millions d'euros. La firme belge construit de petits satellites et travaille entre autres pour l'ESA.

QinetiQ Space existe depuis 1983 et s'appelait à l'époque Verhaert Space. En 2005, elle fut rachetée par la britannique QinetiQ et fut rebaptisée en QinetiQ Space NV. La division belge s'occupe de projets aéronautiques commerciaux et cible les sciences, les plates-formes, la navigation et les infrastructures cruciales de la navigation sécurisée.

Aujourd'hui, QinetiQ Space travaille notamment pour l'ESA et Belspo (Belgian Science Policy Office). Elle enregistre un chiffre d'affaires de 49 millions d'euros et un bénéfice de trois millions d'euros. Elle a aussi des contrats en cours d'une valeur de 113 millions d'euros.

QinetiQ se concentre entre autres sur les petits satellites. En 2021, nous écrivions encore que l'entreprise construisait pour l'ESA un satellite à livrer en 2023. Elle est aussi à la base du satellite belge Proba-V qui photographia la Terre entre 2013 et 2020.

