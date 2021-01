Apple aurait réduit la production de l'iPhone 12 mini du fait qu'il y a une demande incroyablement grande des versions iPhone 12 Pro plus coûteuses. Voilà ce que révèle le site web Cult of Mac sur base d'informations d'analystes de la banque d'investissement Morgan Stanley.

Lors de l'introduction de la nouvelle génération d'iPhone l'automne dernier, seuls six pour cent de l'ensemble des modèles commercialisés auraient été des minis. Avec sa diagonale d'écran de 5,4 pouces, le mini est le smartphone haut de gamme le plus compact et abordable d'Apple avec des prix débutant à 809 euros. L'iPhone 12 'basique' (à écran de 6,1 pouces) démarre lui à 909 euros, le 12 Pro (également à écran de 6,1 pouces) débute de son côté à 1.159 euros, alors que le 12 Pro Max (à écran de 6,7 pouces) a un prix de base de 1.259 euros.

Nouveau design et 5G

Le grand succès de l'iPhone 12, le modèle le plus populaire depuis l'iPhone 6 de 2014, serait dû, selon les connaisseurs, à son nouveau design, à ses appareils photo améliorés, à la 5G et à sa puce A13 plus rapide.

Apple estimait qu'un grand groupe de personnes aurait besoin d'un smartphone plus compact, maintenant que la plupart des téléphones mobiles sont devenus nettement plus grands au fil des ans. Ce point de vue se défend assurément, mais nombre d'adeptes d'Apple accordent néanmoins leur préférence à l'iPhone SE. Ce dernier est quelque peu moins puissant, plus petit (4,7 pouces), mais avec un prix de 492,10 euros, il est aussi surtout sensiblement plus économique que l'iPhone 12 mini.

