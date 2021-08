Reddit, le tableau d'affichage en ligne, où les utilisateurs peuvent chatter entre eux sur toutes sortes de sujets, s'attend à lever 700 millions de dollars dans le cadre d'une nouvelle phase d'investissement. L'entreprise vaudrait ainsi sur papier plus de 10 milliards de dollars.

Reddit aurait alors une valeur supérieure de 67 pour cent à celle qu'elle avait lors de la précédente phase de capitalisation en février. En l'espace de deux années et demie, l'entreprise verrait donc sa valeur tripler, selon le Financial Times. Avec les 700 millions d'investissement supplémentaire, Reddit aurait déjà recueilli 1,6 milliard de dollars en tout.

Le tableau d'affichage en ligne déclare vouloir utiliser cet argent pour des investissements stratégiques, plus précisément au niveau international. Il prévoit la mise en oeuvre de nouvelles façons d'atteindre la communauté Reddit, notamment par vidéo et audio, alors que les possibilités publicitaires seront renforcées. Reddit envisage aussi de recruter de nouveaux collaborateurs. Le fournisseur de services financiers américain Fidelity Management et quelques investisseurs précédents participent à l'actuelle phase de capitalisation.

Extension internationale

Plus tôt cette année déjà, Reddit avait levé quelques centaines de millions de dollars et avait engagé un nouveau directeur financier. La plate-forme s'était également étendue en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie. D'autres pays suivront. Durant le trimestre écoulé, Reddit enregistra pour la première fois plus de 100 millions de dollars de rentrées publicitaires.

Reddit aurait alors une valeur supérieure de 67 pour cent à celle qu'elle avait lors de la précédente phase de capitalisation en février. En l'espace de deux années et demie, l'entreprise verrait donc sa valeur tripler, selon le Financial Times. Avec les 700 millions d'investissement supplémentaire, Reddit aurait déjà recueilli 1,6 milliard de dollars en tout.Le tableau d'affichage en ligne déclare vouloir utiliser cet argent pour des investissements stratégiques, plus précisément au niveau international. Il prévoit la mise en oeuvre de nouvelles façons d'atteindre la communauté Reddit, notamment par vidéo et audio, alors que les possibilités publicitaires seront renforcées. Reddit envisage aussi de recruter de nouveaux collaborateurs. Le fournisseur de services financiers américain Fidelity Management et quelques investisseurs précédents participent à l'actuelle phase de capitalisation.Plus tôt cette année déjà, Reddit avait levé quelques centaines de millions de dollars et avait engagé un nouveau directeur financier. La plate-forme s'était également étendue en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie. D'autres pays suivront. Durant le trimestre écoulé, Reddit enregistra pour la première fois plus de 100 millions de dollars de rentrées publicitaires.