Le forum internet Reddit a recruté pour la première fois un Chief Financial Officer (CFO) en la personne de Drew Vollero. L'entreprise envisage une entrée à la bourse, selon son directeur Steve Huffman dans une interview accordée au journal américain The New York Times.

Vollero (55 ans) a précédemment déjà travaillé comme directeur financier pour le fabricant de jeux Mattel, la société-mère de Snapchat et pour une firme de sécurité notamment.

Selon Huffman, Reddit n'a pas encore de plan spécifique pour son entrée à la bourse, mais l'entreprise de vingt-cinq ans d'âge en serait aux préparatifs. Reddit accueille plus de 52 millions de visiteurs par jour et se compose de plus de cent mille forums où sont organisés des débats sur des sujets tels la technologie, les médias, le style de vie, la politique et l'actualité.

