Red Hat a racheté StackRox pour un montant non communiqué. La technologie de l'entreprise migrera ainsi vers OpenShift.

StackRox existe depuis 2014 et est dirigée par Kama Shah. Il y a deux ans et demi, l'entreprise annonçait le choix stratégique de se focaliser exclusivement sur Kubernetes avec, à la clé, une transformation de son produit pour le rendre complètement adapté à Kubernetes.

L'entreprise est spécialisée dans la sécurisation de containers au sein du système d'orchestration de conteneurs open source Kubernetes. Elle supporte de ce fait diverses plates-formes. Grâce à ce rachat, la technologie sera intégrée à l'OpenShift Platform de Red Hat. On ignore encore ce que cela signifiera pour le support des autres plates-formes.

Red Hat, qui est depuis quelques années une filiale d'IBM, ne révèle pas combien elle va payer pour ce rachat. Selon Crunchbase, l'entreprise a ces dernières années fait l'objet de quelque 65,5 millions de dollars d'investissement.

