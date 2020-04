La jeune pousse gantoise Peripass ouvre l'utilisation de sa plate-forme aux entreprises qui souhaitent y recourir gratuitement, afin de numériser l'accès et la communication de la réception logistique et des flux de visiteurs.

Ce qu'on appelle en jargon le 'Yard Management Software' facilite la réception sans contact pour les sites logistiques. Plusieurs entreprises, dont Duracell et Volvo Cars, ont déjà réagi positivement à la proposition. "Gratuit jusqu'au 30 septembre et sans aucune obligation d'achat ensuite", insiste le fondateur et CEO de Peripass, Leander Naessens.

Il s'agit en l'occurrence d'une plate-forme de communication multilingue et automatisée avec logiciel d'accès self-service. Tout contact physique est ainsi évité entre les chauffeurs de camion ou les visiteurs et les collaborateurs réceptionnaires. A leur arrivée, les chauffeurs ou les visiteurs s'enregistrent sur la plate-forme numérique. Ensuite, la communication entre le personnel réceptionnaire et les chauffeurs/visiteurs s'effectue à distance par SMS. Pensez ici aux instructions de check-in ou de check-out, aux durées d'attente ou par exemple aux zones de chargement/déchargement précises.

Peripass existe depuis 4 ans environ. Elle occupe 28 personnes et est active en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Parmi ses clients, on trouve Alpro, Makro, Tereos, Lidl et Intermarché notamment.

Ce qu'on appelle en jargon le 'Yard Management Software' facilite la réception sans contact pour les sites logistiques. Plusieurs entreprises, dont Duracell et Volvo Cars, ont déjà réagi positivement à la proposition. "Gratuit jusqu'au 30 septembre et sans aucune obligation d'achat ensuite", insiste le fondateur et CEO de Peripass, Leander Naessens.Il s'agit en l'occurrence d'une plate-forme de communication multilingue et automatisée avec logiciel d'accès self-service. Tout contact physique est ainsi évité entre les chauffeurs de camion ou les visiteurs et les collaborateurs réceptionnaires. A leur arrivée, les chauffeurs ou les visiteurs s'enregistrent sur la plate-forme numérique. Ensuite, la communication entre le personnel réceptionnaire et les chauffeurs/visiteurs s'effectue à distance par SMS. Pensez ici aux instructions de check-in ou de check-out, aux durées d'attente ou par exemple aux zones de chargement/déchargement précises.Peripass existe depuis 4 ans environ. Elle occupe 28 personnes et est active en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Parmi ses clients, on trouve Alpro, Makro, Tereos, Lidl et Intermarché notamment.