Le programme comique américain Saturday Night Live était présenté ce week-end par ni plus ni moins qu'Elon Musk, le directeur de Tesla et de SpaceX notamment. Conjointement avec la chanteuse Miley Cyrus, il proposa pas mal de sketches drôles. Les meilleurs extraits se trouvent sur YouTube, mais si vous voulez voir ou revoir l'émission dans son intégralité, vous le pouvez via le navigateur Opera par exemple.

Les commentaires allaient depuis pas mal de jours bon train à propos de la présence active de Musk dans Saturday Night Live, le show incroyablement populaire présenté à la TV américaine depuis 1975 déjà. Certains collaborateurs de l'émission n'auraient pas été satisfaits de l'arrivée du directeur de Tesla. Sur Twitter, il avait déjà fait savoir qu'un prototype du Cybertruck, le pick-up électrique de son entreprise, serait visible au cours du week-end à New York, où est enregistré le show TV.

Dogecoin

Musk exploita aussi ses débuts à Saturday Night Live pour évoquer le Dogecoin, une crypto-monnaie qui avait démarré sous le couvert de la plaisanterie, mais qui est devenue aujourd'hui l'une des espèces les plus populaires. L'entrepreneur a durant le show également dévoilé qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, tout en ajoutant mettre toute sa confiance dans la crypto-monnaie.

Sur YouTube, on trouve à présent pas mal d'extraits de l'émission SNL présentée par Elon Musk. Si vous voulez la voir ou la revoir, surfez sur ce site web de la chaîne TV américaine NBC. En principe, l'émission ne peut être regardée chez nous, mais avec un navigateur comme Opera, vous y parviendrez: dans la barre d'adresse, cliquez simplement sur le bouton VPN, actionnez l'interrupteur dans la fenêtre suivante et dans 'Localisation virtuelle', optez pour 'Amérique du Nord et du Sud'. Voilà qui devrait vous permettre de visionner l'émission.

Les commentaires allaient depuis pas mal de jours bon train à propos de la présence active de Musk dans Saturday Night Live, le show incroyablement populaire présenté à la TV américaine depuis 1975 déjà. Certains collaborateurs de l'émission n'auraient pas été satisfaits de l'arrivée du directeur de Tesla. Sur Twitter, il avait déjà fait savoir qu'un prototype du Cybertruck, le pick-up électrique de son entreprise, serait visible au cours du week-end à New York, où est enregistré le show TV.Musk exploita aussi ses débuts à Saturday Night Live pour évoquer le Dogecoin, une crypto-monnaie qui avait démarré sous le couvert de la plaisanterie, mais qui est devenue aujourd'hui l'une des espèces les plus populaires. L'entrepreneur a durant le show également dévoilé qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, tout en ajoutant mettre toute sa confiance dans la crypto-monnaie.Sur YouTube, on trouve à présent pas mal d'extraits de l'émission SNL présentée par Elon Musk. Si vous voulez la voir ou la revoir, surfez sur ce site web de la chaîne TV américaine NBC. En principe, l'émission ne peut être regardée chez nous, mais avec un navigateur comme Opera, vous y parviendrez: dans la barre d'adresse, cliquez simplement sur le bouton VPN, actionnez l'interrupteur dans la fenêtre suivante et dans 'Localisation virtuelle', optez pour 'Amérique du Nord et du Sud'. Voilà qui devrait vous permettre de visionner l'émission.