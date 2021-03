Le fabricant de matériel Razer introduit des lunettes à haut-parleurs incorporés, qui permettent de reproduire de la musique via Bluetooth. Les lunettes protégeraient aussi contre la lumière bleue nocive.

Les lunettes ont été baptisées Anzu. Contrairement à la plupart des lunettes intelligentes, telles celles de Google, le modèle Anzu ne dispose pas de la réalité augmentée (AR) - où les messages sont projetés dans le champ de vision de l'utilisateur. Il incorpore cependant des haut-parleurs qui peuvent reproduire de la musique via Bluetooth.

Razer fabrique surtout de l'équipement de jeu tel des souris et casques spéciaux. Les nouvelles lunettes peuvent établir la connexion via Bluetooth avec le téléphone ou l'ordinateur de l'utilisateur, afin de communiquer ou d'écouter de la musique. Razer évoque de 'véritables haut-parleurs sans fil' et a séparé complètement en deux les canaux sonores. Voilà qui devrait garantir un meilleur son, mais cela signifie également qu'il faudra recharger séparément les deux 'branches' des lunettes, ce qui est loin d'être évident.

Commande vocale

La commande des lunettes s'effectue via un mini-panneau latéral. Une touchette suffit pour activer la commande vocale notamment. Les lunettes se désactivent automatiquement, lorsqu'elles sont repliées, et fonctionneraient ainsi deux semaines environ en standby. Lorsque les lunettes sont activées, l'autonomie de la batterie est estimée à cinq heures environ.

Les lunettes Anzu réduiraient en outre de 35 pour cent la lumière bleue nocive provenant des écrans d'ordinateur. La lumière bleue peut faire en sorte que les gens éprouvent du mal à s'endormir le soir. Les lunettes sont également équipées d'un jeu de verres solaires pour une utilisation en extérieur. Aux Etats-Unis, les lunettes sont vendues au prix de 199 dollars.

