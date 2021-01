La Raspberry Pi Foundation lance le Raspberry Pi Pico, un microcontrôleur équipé d'une puce-maison et vendu à un peu plus de quatre euros.

Raspberry Pi est surtout connue pour fabriquer des mini-ordinateurs bon marché. Ceux-ci sont particulièrement appréciés par les bricoleurs qui créent leurs propres projets allant d'un mini-serveur ou un lecteur de médias jusqu'à un système domotique, voire une... trieuse pour concombres.

Précédemment déjà, l'entreprise en avait sorti une version basique sous l'appellation Raspberry Pi Zero. Voici à présent qu'arrive une variante plus compacte encore: le Pico, un microcontrôleur coûtant à peine 4 dollars. Les prix pour la Belgique oscillent entre 4,08 et 4,5 euros.

Raspberry Pi Pico © Rasperry Pi Foundation

Le microcontrôleur mesure 51 x 21 millimètres, est équipé d'USB 1.1 à 'device & host support', dispose de 3 entrées analogiques, de 26 broches GPIO multifonction et d'un capteur de température. L'appareil est programmable en C et en MicroPython.

Le contrôleur embarque aussi une puce de Raspberry Pi même, la PR2040. Il s'agit là d'une puce bi-coeur Arm Cortex-MO+ cadencée à 133 MHz, avec en support 2 méga-octets d'espace de stockage flash et 264 kilo-octets de RAM.

© Rasperry Pi Foundation

Les spécifications démontrent clairement que ce n'est pas un mini-ordinateur, mais bien un module ultracompact et économique, en vue de construire par exemple un appareil nécessitant un minimum de puissance de calcul et un espace restreint.

Le Raspberry Pi sera commercialisé dès le début en Belgique aussi par le truchement de deux distributeurs. Quiconque est intéressé par de gros volumes, pourra même en acheter en conséquence.

