Le fournisseur de services dans le nuage Rackspace nomme Bert Stam à la fonction de general manager Benelux & Nordics. Ces cinq dernières années, il était actif comme directeur des ventes et du marketing pour l'entreprise dans ces mêmes pays. En même temps, Rackspace fait part de ses ambitions de doubler de volume dans ces régions au cours des trois prochaines années.

Pour atteindre cet objectif, Rackspace a ces derniers temps fortement investi au Benelux et dans les pays nordiques et ce, avec sa branche Professional Services. 'Ce faisant, nous pouvons plus que jamais supporter les clients de ces pays avec des experts locaux', affirme Stam. 'Nous avons l'année dernière doublé le nombre de collaborateurs et continuons en 2020 de répondre à la demande croissante.'

Au niveau mondial, Rackspace compte quelque sept mille collaborateurs spécialisés dans les domaines des applications, des données, de la sécurité, des nuages hybrides et du multi-nuage. En plus de son siège central pour le Benelux établi aux Pays-Bas, l'entreprise dispose aussi de filiales en Australie, à Dubaï, en Allemagne, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Suisse, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

