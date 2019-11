Il y a un an, le producteur japonais d'électronique Fujitsu annonçait vouloir fermer définitivement son site d'Augsburg en Allemagne, l'une des dernières fabriques d'ordinateurs en Europe. Il apparaît à présent que la production de cartes-mères s'y poursuivra quand même, car cette composante a été rachetée par l'entreprise allemande Kontron.

L'année dernière, Fujitsu annonçait une importante restructuration en Europe, prévoyant notamment la fermeture complète de son usine d'ordinateurs située à Augsburg dans le sud de l'Allemagne pour 2022. La fabrique, un ancien site de Siemens, construit des ordinateurs de bureau et portables, ainsi que des systèmes de stockage. 2.100 emplois, dont 300 indirects, allaient ainsi disparaître.

A présent, le site IT Heise révèle que la firme d'ordinateurs allemande Kontron a racheté la division des cartes-mères. Elle poursuivra donc la production des cartes-mères, afin de les utiliser pour le pilotage de robots industriels et pour la technologie logicielle IoT, apprend-on. Le siège de Kontron est situé à proximité de l'ancienne usine Fujitsu d'Augsburg. On y trouve également une filiale du spécialiste en robotique Kuka. On ne sait toutefois pas combien d'emplois pourront être sauvés grâce à ce rachat.