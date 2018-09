Quinze commissions européennes des jeux de hasard vont examiner les coffres à butin

Les commissions des jeux de hasard de quinze pays européens et celle de l'état de Washington ont cosigné une déclaration commune, dans laquelle elles signalent vouloir examiner de plus près ce qu'on appelle les 'loot boxes' (coffres à butin ou pochettes-surprises) dans les jeux vidéo. En Belgique et aux Pays-Bas, ce genre de récompense virtuelle est illégal.