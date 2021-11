Depuis cinquante ans déjà, Quick tient farouchement secrète la recette de la sauce Giant. Cela va à présent changer. La recette sera enregistrée et vendue sous forme de NFT (jeton non-fongible). Le montant rapporté par cette vente aux enchères sera intégralement versé à l'a.s.b.l. Digital for Youth.

Le Giant et sa sauce sont depuis 1971 un véritable concept dans le monde belge du hamburger. Pour conclure en beauté les festivités organisées à l'occasion du cinquantième anniversaire de la chaîne de fastfood, Quick va vendre en ligne la recette secrète sous forme de NFT (Non-Fungible Token).

La personne qui offrira le plus, se verra remettre la recette, même si elle ne pourra pas l'utiliser le plus simplement du monde dans sa cuisine. Le CEO de Quick, Kevin Derycke, a en effet dicté la recette, après quoi l'enregistrement a été converti en ondes sonores, afin de visualiser la recette dans une image unique. Ces ondes sonores représentent le NFT final, une technologie innovante considérée comme une preuve numérique d'authenticité. Cela fera donc de l'acheteur final le propriétaire exclusif de la recette numérique.

Le montant rapporté par les enchères sera intégralement versé à l'a.s.b.l. Digital for Youth qui, conjointement avec la fondation Roi Baudouin, entend combler le fossé numérique chez les jeunes.

Les enchères pour la recette secrète débuteront le 24 novembre 2021 à 12H sur https://foundation.app, une plate-forme d'enchères NFT. Il sera possible d'émettre une offre à partir de 0,1 ETH (la crypto-monnaie usuelle Ether sur cette plate-forme qui vaut quelque 400 euros actuellement) et se prolongera 24 heures durant à partir de la première offre. A la fin des enchères, ce sera l'offre la plus élevée qui sera dévoilée, et celui ou celle qui l'aura émise, se verra remettre la recette Giant originale.

