Le nouveau service de diffusion mobile Quibi, qui se focalise sur de brèves vidéos réalisées par des vedettes d'Hollywood, a été téléchargé à 1,7 million de reprises au cours de la première semaine après son lancement.

Voilà ce que déclare Meg Whitman, directrice du service. La plate-forme de streaming n'opère que sur les appareils mobiles, et les vidéos du service ne font au maximum que dix minutes. Contrairement aux autres plates-formes de ce type, telles TikTok et Vine (entre-temps disparue), les vidéos ne sont pas réalisées par le grand public, mais par des équipes professionnelles, souvent avec des vedettes d'Hollywood dans le casting. L'objectif de la plate-forme était d'atteindre les personnes qui n'avaient que quelques minutes à 'perdre', en attendant le bus par exemple. Voilà pourquoi, ce fut une surprise de constater que l'outil a été lancé au beau milieu d'une quarantaine de plusieurs semaines. "Il apparaît à présent que les gens ont aussi leurs moments perdus, lorsqu'ils sont chez eux", indique Whitman à la chaîne TV CNBC. Quibi revient à 5 dollars par mois ou à 8 dollars pour la version sans publicité. L'entreprise a introduit le service en l'accompagnant d'une période d'essai gratuite de nonante jours et même si elle avait déclaré dans un premier temps qu'elle allait le déployer graduellement dans d'autres pays, il semble qu'il soit déjà disponible en Belgique.