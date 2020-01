En 2020, Data News désignera de nouveau l'ICT Woman of the Year et la Young ICT Lady of the Year. La rédaction vient d'annoncer les nominées sur www.shegoesict.be: c'est à présent à vous qu'il appartient de désigner les lauréates.

Qui succédera à Heidi Rakels (ICT Woman of the Year 2019) et à Sanne Vermeiren (Young ICT Lady of the Year 2019)? Vous le saurez le 20 février lors de l'événement She Goes ICT organisé par Data News, mais aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole.

ICT Woman of the Year

La rédaction de Data News a cette fois sélectionné trois femmes de haut niveau dans l'ICT, qui non seulement y assument un rôle C, mais qui ont été aussi à la base de l'entreprise qu'elles dirigent. Voici les noms des trois nominées:

Caroline De Vos (Co-founder/COO SatADSL)

Dewi Van De Vyver (Co-founder/CEO Flow Pilots)

Bieke Van Gorp (Co-founder/COO FibriCheck)

Nous attendons votre réaction avec impatience. Vous avez jusqu'au 12 janvier pour émettre votre vote sur www.shegoesict.be, où nous vous présentons aussi les trois nominées. Vos voix pour l'ICT Woman of the Year compteront pour la moitié, puisque le jury professionnel se prononcera plus tard aussi et représentera l'autre moitié.

Young ICT Lady of the Year

De plus, nous récompenserons le 20 février également la Young ICT Lady of the Year. Parmi les nombreux envois reçus, la rédaction et le jury professionnel ont sélectionné ces nominées:

Ellen Bogaert (Manager in Financial Services - Customer Insights, Accenture)

Cindy Claeys (Senior consultant, Capgemini)

Kato Coppens (Public sector consultant, DXC Technology)

Femke De Backere (Senior researcher Semantics and machine learning, UGent - Imec)

Julie Dockx (Project & Success Manager, Fourcast)

Ellen Lemaire (Blockchain - Distributed Ledger Technology advisor, KBC)

Joy Malcourant (Digital strategy consultant, Delaware)

Andra Mertilos (Senior Analyst - Consultant, Intys FSA)

Julie Scherpenseel (Chief Growth Officer, ML6)

Céline Thooris (Head of Artificial Intelligence & Robotics, Belfius Bank)

Vous avez jusqu'au 12 janvier pour émettre votre vote sur www.shegoesict.be, où vous en saurez plus également sur les jeunes femmes nominées. Vos voix détermineront le top 5 du Young ICT Lady of the Year. Les cinq jeunes femmes auront alors l'opportunité de se 'défendre' devant le jury professionnel qui désignera la lauréate finale.