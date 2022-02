C'est aujourd'hui à midi que la rédaction de Data News annoncera qui pourra se prévaloir des titres d'ICT Woman et de Young ICT Lady of the Year.

Normalement, l'événement She Goes ICT annuel aurait dû avoir lieu le 22 février au Château de Terblock. Comme Data News et Roularta ne souhaitent vous recevoir que dans les meilleures conditions possibles et veulent faciliter au maximum le réseautage, il a été décidé de reporter l'événement au 26 avril. A cette date, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir au prestigieux Château de Terblock à Overijse, en compagnie de toutes les Young ICT Ladies et ICT Women nominées. Nous vous garantissons d'ores et déjà un très intéressant programme, un bel encadrement et de nombreuses possibilités réseautiques.

Mais comme toutes les voix ont entre-temps été comptabilisées, que les présentations du top 3 des ICT Women et du top 5 des Young ICT Ladies sont terminées et que le jury professionnel a fait son choix, nous ne voulons pas vous faire patienter jusqu'au 26 avril. Nous vous révèlerons donc les lauréates aujourd'hui, le 22 février, à midi via notre site web et notre lettre de nouvelles. Découvrez-le dans cette vidéo;

Rencontrez les nominées et les lauréates le 26 avril

Le 26 avril, vous serez les bienvenu(e)s à She Goes ICT. Nous mettons actuellement la dernière main au programme, mais vous pouvez déjà compter sur une soirée riche en prises de position de la part d'éminentes femmes du secteur technologique. Nous mettrons l'accès sur le réseautage ciblé, visant différents thèmes abordés lors des présentations. Il va de soi que nous prévoirons aussi un formidable encadrement. Vous pouvez désormais vous enregistrer sur www.shegoesict.be

