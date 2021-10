Aujourd'hui même, Data News révèle les noms des trois nominés au titre de CIO of the Year 2021. La rédaction a choisi trois CIO orientés clients qui, en ces temps de corona, ont néanmoins pu faire grand cas de la transformation numérique de leur organisation.

Durant la période corona (qui se termine progressivement, espérons-le!), nombre de CIO sont mis devant le fait accompli, à savoir l'importance de la 'business continuity' au sein de leur organisation et une approche agile en vue d'effectuer rapidement les ajustements là où c'est nécessaire. Mais l'innovation et les projets en matière de transformation numérique ne peuvent pour autant pas s'arrêter, bien au contraire: ils doivent être accélérés dans de très nombreux cas. Pour le titre de CIO of the Year 2021, la rédaction de Data News a par conséquent nominé trois Chief Information Officers qui, selon elle, ont parfaitement assumé ces tâches: trois CIO bénéficiant d'un solide mandat en vue de guider leur organisation complètement dans l'ère numérique. Trois CIO qui prennent en compte l'expérience de leurs clients et dirigent leur département IT dans cette direction. Mais surtout aussi trois CIO qui réussissent à faire de leur département IT un véritable levier et à générer de nouvelles activités.

Voici les nominés Elke Laeremans (CIO/COO chez Torfs) Wim Nagels (CIO chez DPD) Sophie Marchal (CIO chez AXA Belgium)

Sur www.datanewscio.be, nous vous présentons les trois candidats de manière approfondie. Dès aujourd'hui, vous pouvez voter aussi pour votre candidat(e) préféré(e). Mais peut-être souhaitez-vous vous faire davantage conseiller? Qu'à cela ne tienne, dans les prochains jours et semaines, nous publierons encore quelques articles, dans lesquels nous donnerons la parole aux nominés à propos notamment de leurs grands chantiers, de leurs principales réalisations et de l'impact précis de la covid-19 sur leur organisation et leur département IT.

Nous clôturerons le vote public le 24 octobre. Le ou la lauréate final(e) sera désigné(e) par notre jury professionnel et recevra son prix lors de l'événement CIO of the Year. Ce dernier aura de nouveau lieu physiquement cette année - hourra! - plus précisément le 30 novembre à l'Event Lounge à Bruxelles. Les CIO, CDO, ICT Managers et autres ICT-executives pourront y assister gratuitement. A condition de s'inscrire évidemment via www.datanewscio.be.

Nous recherchons: projets ICT/Digital innovants

En plus du CIO of the Year, nous mettrons cette soirée là aussi à l'honneur les projets ICT/Digital les plus innovants. Ce type d'innovation peut tant se situer sur le plan technologique que représenter une valeur ajoutée tangible pour l'entreprise. Des projets plus modestes seront également pris en considération. Sur base de l'année 2021, nous sommes bien entendu aussi spécialement intéressés par des outils et des projets portant spécifiquement sur la covid-19. Par exemple en vue de faciliter le travail hybride, mais tout aussi bien pour pouvoir garantir la distanciation sociale ou pour faire face aux flux de travail et processus changeants dans l'entreprise. Voulez-vous remettre un projet? C'est possible encore jusqu'au 17 octobre via www.datanewscio.be, où vous trouverez toutes les conditions et les infos pratiques.

