Qui sera l'ICT Woman et la Young ICT Lady of the Year? Votez maintenant!

Qui succédera cette année à Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year) et Laurence Schuurman (Young ICT Lady of the Year)? Vous connaîtrez la réponse le 28 février lors de l'événement She Goes ICT organisé par Data News, mais désormais, c'est à vous de jouer!

ICT Woman of the Year

La rédaction de Data News a sélectionné cinq directrices ICT qui, à notre avis, méritent toutes le titre d'ICT Woman of the Year. Voici donc les nominées:

Karen Boers (CEO, BeCode)

Laurence Janssens (Country Manager Southern Africa, Microsoft)

Heidi Rakels (CEO, GuardSquare)

Barbara Van Den Haute (Administrateur-Generaal, Informatie Vlaanderen)

Irene Veldstra (Regional vp Benelux, Getronics)

Nous attendons avec impatience vos votes. Vous avez jusqu'au 27 janvier inclus pour faire connaître votre préférence via www.shegoesict.be, où nous vous présentons les nominées. Vos voix pour l'ICT Woman of the Year compteront pour moitié. Notre jury professionnel votera ultérieurement, et ce vote comptera pour moitié aussi.

Young ICT Lady of the Year

En outre, nous récompenserons le 28 février aussi la Young ICT Lady of the Year. Parmi les multiples envois reçus, la rédaction et le jury professionnel ont sélectionné les nominées suivantes:

Anastasia Dema (Functional Analyst, MediaGeniX NG)

Cécile Janet (Business consultant, CGI)

Fien Keijzer (Cloud Manager Belux, Tech Data)

Charlotte-Emilie Loeckx (Business Development Manager Data Center, Dimension Data)

Glenda Segers (Senior SharePoint & Office 365 consultant, delaware Belux)

Lucy Setian (IT project management, UCB)

Olesia Sydenova (Consultant Privacy & Data Protection, Akkade NV (Cronos Groep)

Dorien Van Steenberge (Technology consultant, Accenture)

Vermeiren (Functional Software engineer, Cegeka)

Vous avez ici encore jusqu'au 27 janvier pour émettre votre voix sur www.shegoesict.be, où vous en saurez également plus à propos des jeunes nominées. L'ensemble de vos votes déterminera le top 5 qui concourra pour le titre de Young ICT Lady of the Year. Ces cinq jeunes femmes auront l'opportunité de se défendre devant le jury professionnel, qui désignera ensuite la lauréate.