Data News révèle aujourd'hui même les noms des trois nominés au titre de CIO of the Year 2022. La rédaction a choisi trois CIO qui ont pleinement misé sur la transformation numérique de leur organisation ces dernières années.

Le rôle du CIO a ces dernières années - surtout depuis la pandémie - de en plus évolué d'une fonction de partenaire avec qui on collabore vers celle de leader stratégique chargé de la numérisation dans son entreprise. Les CIO actuels ne parlent plus seulement de digital transformation, mais aussi de business transformation. Pour l'événement CIO of the Year 2022 - la quinzième édition déjà -, la rédaction de Data News met en évidence trois CIO qui se sont vu attribuer le lourd mandat de moderniser, numériser et optimiser davantage encore leur organisation. L'innovation n'est jamais très loin, mais tous trois sont parvenus à nul autre pareil ces dernières années à capitaliser sur la technologie, les plates-formes et les applications, tout en effectuant des choix clairs orientés vers le futur.

Voici les noms des nominés Chris Borremans - Chief Information Officer chez Komatsu Europe International Philippe Van Belle - Chief Information & Technology Officer chez AG Insurance Nicolas Van Kerschaver - Chief Information & Digital Officer chez Liantis

Sur www.datanewscio.be , nous vous présentons les trois nominés plus en détail. Dès aujourd'hui, vous pouvez voter pour votre candidat favori. Vous apprécieriez de recevoir plus d'informations avant de voter? Ces prochains jours et semaines, nous publierons dans ce but quelques articles dans lesquels les nominés évoqueront entre autres leurs grands chantiers, leurs plus importantes réalisations et les principales priorités de leur département IT.

Nous clôturerons le vote public le 30 octobre. Le lauréat final sera co-désigné par notre jury professionnel et sera annoncé lors de l'événement CIO of the Year qui aura lieu cette année encore physiquement le 1er décembre à l'Event Lounge de Bruxelles. Cela promet d'être une édition festive, durant laquelle Data News vous fera goûter notamment sa propre bière, créée à l'occasion de la 15ème édition par quelques ex-lauréats de CIO of the Year. Pour en savoir plus et pour s'inscrire, rendez-vous sur www.datanewscio.be.

Les nominés au titre de CIO of the Year 2022 (de gauche à droite): Chris Borremans (CIO de Komatsu Europe International), Philippe Van Belle (Chief Information & Technology Officer chez AG Insurance) et Nicolas Van Kerschaver (CIO/CDO de Liantis). © DN/KVdS

