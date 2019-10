C'est aujourd'hui que Data News présente les trois nominés au titre de CIO of the Year 2019. La rédaction a une fois encore choisi trois CIO qui conditionnent en tout ou en partie la stratégie numérique de leur entreprise.

La rédaction de Data News présente la mini-liste des personnes retenues pour la nomination du CIO of the Year 2019. Data News entend ainsi mettre en évidence un CIO qui fait grand cas de la transformation numérique au sein de son organisation, sans pour autant perdre de vue l'IT d'exploitation. La mini-liste de cette année illustre bien le fait que la tempête numérique fait rage dans quasiment tous les secteurs: celui des banques et des assurances (Ethias), celui du tourisme (TUI) et celui de la construction (Renson).

Voici les noms des trois nominés: Brigitte Buyle: Chief Information Manager chez Ethias Filip Michiels: Chief Information Manager chez TUI Western Region Koen Van Loo: Chief Information Manager chez Renson Group

Dès aujourd'hui, vous pouvez voter pour votre candidat préféré via www.datanewscio.be. Nous clôturerons définitivement les votes publics le 20 octobre. Le lauréat final sera co-désigné par notre jury professionnel et se verra remettre sa récompense lors de l'événement exclusif CIO of the Year le 21 novembre. Tous les CIO, CDO et ICT Managers y sont invités gratuitement: les inscriptions se font via www.datanewscio.be