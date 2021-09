Les médias sociaux Twitter et WhatsApp préparent tous deux de nouvelles fonctions destinées à restaurer le respect de la vie privée et la sérénité chez leurs utilisateurs.

Twitter teste actuellement un nouvel outil de confidentialité consistant à ce que vous puissiez supprimer des suiveurs sans les bloquer pour autant. Vous le trouverez sur votre page de profil en tant que 'Remove follower' dans le mini-menu jouxtant le suiveur en question. La fonction fera en sorte que vos tweets n'aboutiront plus automatiquement sur leur ligne du temps. Il en résulte que ces suiveurs ne seront pas complètement bloqués. Dans ce cas, ils ne pourront plus voir vos tweets et vous envoyer des messages.

Pour sa part, WhatsApp prépare un système vous permettant d'exercer plus de contrôle sur quiconque peut voir votre statut dans l'appli. Le statut 'Last Seen' signale à vos contacts quand vous avez été pour la dernière fois actif sur l'appli. En principe, tout le monde peut donc se rendre compte que vous étiez encore en train de défiler et de chatter à trois heures du matin. Les options à propos de qui le sait, étaient jusqu'à présent limitées à 'tout le monde', 'personne' et 'mes contacts'. Selon WABetaInfo, cela pourrait changer en 'Mes contacts sauf...', les trois petits points servant à indiquer peut-être des amis excessivement zélés.

Les deux systèmes représentent en principe une sorte de 'soft block'. Vous prenez ainsi en quelque sorte vos distances avec des contacts, mais sans les offenser. Tout cela a comme but de maintenir les relations avec des gens, dont vous ne souhaitez pas voir leurs réflexions journalières, mais sans pour autant les bloquer, car cela pourrait entraîner des remarques désobligeantes lors de la prochaine fête de famille.

Twitter teste actuellement un nouvel outil de confidentialité consistant à ce que vous puissiez supprimer des suiveurs sans les bloquer pour autant. Vous le trouverez sur votre page de profil en tant que 'Remove follower' dans le mini-menu jouxtant le suiveur en question. La fonction fera en sorte que vos tweets n'aboutiront plus automatiquement sur leur ligne du temps. Il en résulte que ces suiveurs ne seront pas complètement bloqués. Dans ce cas, ils ne pourront plus voir vos tweets et vous envoyer des messages.Pour sa part, WhatsApp prépare un système vous permettant d'exercer plus de contrôle sur quiconque peut voir votre statut dans l'appli. Le statut 'Last Seen' signale à vos contacts quand vous avez été pour la dernière fois actif sur l'appli. En principe, tout le monde peut donc se rendre compte que vous étiez encore en train de défiler et de chatter à trois heures du matin. Les options à propos de qui le sait, étaient jusqu'à présent limitées à 'tout le monde', 'personne' et 'mes contacts'. Selon WABetaInfo, cela pourrait changer en 'Mes contacts sauf...', les trois petits points servant à indiquer peut-être des amis excessivement zélés.Les deux systèmes représentent en principe une sorte de 'soft block'. Vous prenez ainsi en quelque sorte vos distances avec des contacts, mais sans les offenser. Tout cela a comme but de maintenir les relations avec des gens, dont vous ne souhaitez pas voir leurs réflexions journalières, mais sans pour autant les bloquer, car cela pourrait entraîner des remarques désobligeantes lors de la prochaine fête de famille.