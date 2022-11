Le futur réseau de fibre optique que vont développer ensemble l'opérateur télécom Telenet et le gestionnaire de réseau de gaz et d'électricité flamand Fluvius risque d'avoir quelques mois de retard.

Les deux partenaires ont en effet été informés qu'ils devaient notifier leur projet préalablement à la Commission européenne, indiquent-ils jeudi. Celle-ci devra lui donner son feu vert avant que les travaux d'infrastructure ne puissent commencer.

Mi-juillet dernier, Telenet et Fluvius avaient annoncé la signature d'un accord contraignant sur le déploiement d'un réseau de fibre optique au nord du pays et dans une partie de Bruxelles. A cette fin, les deux entreprises vont créer une nouvelle société d'infrastructure indépendante autofinancée appelée NetCo. Ils investiront deux milliards d'euros maximum pour couvrir 78% de la Flandre en fibre optique d'ici 2038. La majorité de l'investissement sera réalisée dans les huit prochaines années, avaient communiqué durant l'été les partenaires.

Ils ont à présent reçu l'information selon laquelle leur accord visant à s'associer pour créer ce "réseau du futur" en Flandre et une partie de Bruxelles doit faire l'objet d'une notification auprès de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Ce projet relève en effet du champ d'application du règlement européen sur les concentrations et nécessite donc une autorisation préalable.

Il va être notifié auprès de la Commission européenne et les parties s'attendent à ce que le démarrage effectif de NetCo ne puisse avoir lieu début 2023, comme indiqué précédemment, mais plutôt d'ici l'été 2023, dès que la Commission aura marqué son accord sur l'opération.

Telenet et Fluvius assurent qu'ils "apporteront leur coopération entière et constructive" dans le cadre de cette notification.

