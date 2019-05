Lors de Google I/O, l'entreprise donne davantage de détails sur la version dix d'Android. Android Q se focalisera davantage sur le respect de la vie privée. Google annonce aussi la sortie d'un nouveau smartphone Pixel.

Android Q sortira cet automne, mais est déjà disponible en variante bêta. Selon Google, la nouvelle version se concentrera sur trois thèmes: sécurité, confidentialité et bien-être numérique.

En général, Android Q est paré pour les smartphones pliables (et donc pour plusieurs écrans et formats en un seul appareil). L'entreprise se targue en outre que ce sera le premier système d'exploitation à supporter la 5G. Cette dernière technologie est du reste imminente désormais. Actuellement, Apple ne dispose pas encore d'un appareil 5G, alors que 99 pour cent des smartphones autres que l'iPhone tournent sur Android.

La fonction Smart Reply vous suggérera dorénavant automatiquement une réponse pour chaque appli de messagerie. Android prévoira aussi ce que vous voulez faire. C'est ainsi que si quelqu'un vous envoie une adresse, il vous sera suggéré de l'ouvrir dans Maps.

Pour sa part, Live Caption veillera à ce que tout contenu audio (même s'il est intégré dans une vidéo) avec présence vocale soit automatiquement identifié et pourvu de sous-titres. Cela pourra même se faire sans wifi ou transfert de données. Avec cette fonction, Google entend mieux rencontrer les besoins des sourds et des malentendants.

En matière de sécurité et de confidentialité, Google affirme que plus de cinquante adaptations ont été effectuées. La plus importante, c'est que l'utilisateur ait un meilleur contrôle sur les paramètres de confidentialité. C'est ainsi que pour des applis spécifiques, il pourra indiquer si elles sont autorisées à toujours utiliser son emplacement ou uniquement lorsqu'elles sont actives.

Focus Mode a pour but de garder l'utilisateur concentré en imposant le silence à des applis spécifiques. L'utilisateur pourra également fixer une durée limite aux applis, ce qui peut s'avérer pratique, lorsqu'on est habitué à... perdre son temps avec des jeux mobiles.

Pixel

En même temps qu'elle donne plus d'infos sur Android Q, Google annonce aussi les Pixel 3a et 3a XL, qui ne seront cependant pas proposés temporairement en Belgique.

Google est plutôt avare en informations, mais des images exhibées, on peut voir que l'appareil est équipé d'une prise casque et se décline en blanc, noir et violet clair. Aux Etats-Unis, les deux appareils sont vendus au prix de 399 dollars (5,6 pouces) et de 479 dollars (6 pouces).