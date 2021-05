Google a présenté la bêta de la prochaine version d'Android, qui se caractérise par un nouveau design visuel et qui a reçu une attention toute particulière au niveau de la confidentialité. En voici pour vous les principales nouveautés.

Android 12 représente, selon Google, 'le plus important changement de design de l'histoire du système d'exploitation'. Ce changement s'inscrit dans le cadre de 'Material You', le successeur de 'Material Design' datant de 2014. Un nouveau style, où les éléments de l'écran s'adaptent en fonction de l'arrière-plan ou de ce que vous faites.

Material You

Un exemple de ce qui précède, c'est que les couleurs du système s'adapteront désormais à l'arrière-plan. Si vous utilisez un fond d'écran très sombre, vous obtiendrez donc d'autres tons qu'avec un fond jaune canari.

Sur l'écran de verrouillage, l'horloge apparaîtra désormais nettement plus grande, pour ensuite se réduire en cas de notifications. Ici aussi, les accents seront basés sur le thème de votre appareil. Les widgets suivront également ce style et changeront donc un peu en fonction de l'ambiance dégagée par votre appareil. L'implémentation de toutes ces choses différera par ailleurs d'une marque à l'autre. Il pourra donc se faire que Material You soit quelque peu différent sur un Pixel (l'appareil de Google recevant tout ce que Google conçoit), sur un Samsung ou sur un OnePlus.

L'horloge sur l'écran de verrouillage est nettement plus imposante dans Android 12. © Jens Veraa

En général, Android 12 se focalisera un peu plus sur les animations fluides comme l'ouverture d'un dossier avec applis, et d'autres effets visuels.

Tout cela va-t-il réduire les performances et l'autonomie de la batterie? Pas, selon Google. Android 12 a besoin de 22 pour cent de temps CPU en moins pour les 'core system services'. Le système utilise également les 'system server large cores' quinze pour cent en moins. On ne connaît pas vraiment l'impact que cela aura sur la batterie, mais tout semble indiquer que les visualisations supplémentaires ne contrebalanceront pas l'amélioration des performances.

Paramètres rapides

Quick Settings revêt également un nouvel habit. Le menu que vous déroulerez de haut en bas pour gérer le wifi, Bluetooth, les données, la lampe de poche, le mode avion et d'autres options rapides, disposera de boutons plus grands et plus ronds. Ils conviennent malheureusement moins à un seul et unique écran, mais ils respectent eux aussi le style de Material You.

Les icônes pour les paramètres rapides sont beaucoup plus grandes et arrondies. © Jens Veraa

Android 12 © Jens Veraa

Appareil photo, micro et localisation

Android 12 mise aussi davantage sur les paramètres de confidentialité et plus spécifiquement sur la localisation, l'appareil photo et le micro. Désormais, vous verrez apparaître en haut et à droite de l'écran une petite icône verte, lorsque l'appareil photo ou le micro fonctionnera.

Il sera dorénavant possible aussi de désactiver l'appareil photo et le micro au niveau système au moyen d'un bouton dans Quick Settings. Lorsqu'une appli souhaitera encore l'utiliser, vous recevrez une notification, mais en cas de refus, votre téléphone transférera simplement une image noire ou aucun son. Les applis qui y avaient précédemment déjà accès, seront conservées, à condition que vous effectuiez le changement vous-même.

Pour les applis sollicitant votre localisation, vous pourrez désormais choisir dans Android 12 de la signaler avec précision ou plus ou moins. Une localisation exacte est importante quand vous utilisez Waze par exemple. Mais il convient d'être moins précis avec une appli météo par exemple.

Tableau de bord

Android 12 sera accompagné d'un Privacy Dashboard qui vous indiquera la fréquence de sollicitation de l'appareil photo, du micro et de la localisation durant les dernières 24 heures et ce, avec une ligne du temps présentant leur horaire d'utilisation. De là, vous pourrez migrer directement aussi vers des applis pour supprimer l'accès aux trois éléments en question.

Google introduit aussi Android Private Compute Core, une sorte de coffre-fort où les données sont traitées, sans qu'il y ait un accès au réseau. Cela peut sembler quelque peu abstrait, mais cela ressemble à un endroit où le traitement de données local (sur base de l'AI) peut avoir lieu sans risque de partage possible avec d'autres applications ou à d'autres fins. En guise d'exemple, Google cite ici Smart Reply, des réponses automatisées basées sur une saisie préalable.

Mais encore

Google énumère elle-même les principales nouveautés d'Android 12 dans ce communiqué posté sur un blog. On y trouve ainsi une animation 'overscroll', par laquelle la page s'étire un peu, lorsqu'on ne peut plus la faire défiler. Le bouton marche/arrêt appellera désormais aussi Google Assistant, lorsque vous le presserez quelque temps. Cet assistant sera également sensible au contexte.

Comment recevoir Android 12?

Android 12 est depuis hier soir disponible en bêta. Le système d'exploitation peut être testé sur plusieurs modèles de certaines marques. Outre les appareils Pixel propres à Google, il s'agit entre autres de OnePlus, Oppo, Xiaomi, ZTE, Asus, Realme, Sharp, Tecno, TCL et Vivo. Via cette page, vous pourrez vérifier si votre appareil (en Belgique) convient pour tester la bêta.

La disponibilité définitive d'Android 12 suivra bientôt, mais pour ce qui est de donner davantage de précision, cela dépendra fortement d'une marque à l'autre.

Le style du système d'exploitation, comme le montrent les paramètres, a été rafraîchi. © Jens Veraa

Quick Settings en mode sombre. © Jens Veraa

