Quatrième édition de CyberSKool pour initier des jeunes aux compétences numériques

CyberSKool est une initiative bénévole de Koen Burms et Stéphanie Vanroelen. En une seule journée, les participants âgés de 7 à 15 ans apprendront à surfer en toute sécurité sur internet et à s'initier à la technologie.

Le but est qu'ils acquièrent d'une manière ludique des compétences STEM et puissent les expérimenter, tout en prenant conscience des dangers de la technologie internet, sans pour autant les stresser.

"Les jeunes apprennent très vite. Nous leur proposons une introduction rapide et la motivation nécessaire pour qu'ils expérimentent par eux-mêmes de manière ludique des activités que nous organisons", explique l'organisateur, Koen Burms. "Durant cet apprentissage ludique, ils obtiennent en général des résultats parfois si étonnants qu'ils nous rendent nous-mêmes pantois."

Cette quatrième édition aura lieu le dimanche 30 septembre à l''Oude Vismijn' de Gand. Elle accueillera cent jeunes (plus leur accompagnateur adulte), et les sessions seront données en néerlandais, en français et en anglais. La participation revient à 25 euros, un montant demandé par les organisateurs pour couvrir les frais de repas (prévus). Pour s'inscrire, veuillez surfer sur Cyberskool.org.