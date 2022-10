Une grande partie des PC actuels ne satisfont pas aux exigences matérielles que Microsoft a définies pour son système d'exploitation.

Un an environ après le lancement de Windows 11, il est encore et toujours impossible pour quasiment 43% des PC d'installer le système d'exploitation. Voilà ce qu'affirme l'éditeur de logiciels de gestion IT Lansweeper suite à une étude portant sur des millions d'ordinateurs. Windows 11 nécessite, il est vrai, quelques solides éléments matériels, dont un processeur à puce TPU récente. Ce genre de puce TPU inclut un microcontrôleur spécifique de protection du matériel et sans cette puce, il s'avère particulièrement difficile d'installer Windows 11 sur un ordinateur.

Selon Lansweeper, le matériel requis n'est pas présent dans 42,76% des 27 millions de PC testés par l'entreprise. L'année dernière, plus de 57% des PC n'étaient pas parvenus à installer Windows 11. Parmi les PC qui ont échoué cette année, 71,5% n'étaient pas équipés de la mémoire RAM exigée, alors que 14,66% n'embarquaient pas la puce TPM ad hoc.

Un an environ après le lancement de Windows 11, il est encore et toujours impossible pour quasiment 43% des PC d'installer le système d'exploitation. Voilà ce qu'affirme l'éditeur de logiciels de gestion IT Lansweeper suite à une étude portant sur des millions d'ordinateurs. Windows 11 nécessite, il est vrai, quelques solides éléments matériels, dont un processeur à puce TPU récente. Ce genre de puce TPU inclut un microcontrôleur spécifique de protection du matériel et sans cette puce, il s'avère particulièrement difficile d'installer Windows 11 sur un ordinateur.Selon Lansweeper, le matériel requis n'est pas présent dans 42,76% des 27 millions de PC testés par l'entreprise. L'année dernière, plus de 57% des PC n'étaient pas parvenus à installer Windows 11. Parmi les PC qui ont échoué cette année, 71,5% n'étaient pas équipés de la mémoire RAM exigée, alors que 14,66% n'embarquaient pas la puce TPM ad hoc.