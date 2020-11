Le géant des puces Qualcomm présente des résultats financiers particulièrement favorables pour le quatrième trimestre de son exercice. L'entreprise annonce vouloir à l'avenir produire aussi des puces pour l'informatique en périphérie ('edge computing') et les centres de données.

Qualcomm annonce pour son quatrième trimestre des résultats nettement meilleurs qu'attendu. Le géant des puces a le trimestre dernier enregistré un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars, soit quelque 200 millions de dollars de plus qu'indiqué précédemment. 5 milliards de ce montant proviennent des ventes de matériel Qualcomm qui ont crû de 38 pour cent par rapport à l'année dernière. Le reste est issu des licences notamment. Au niveau des chiffres annuels, cela signifie que l'entreprise réalise cette année un chiffre d'affaires de 21,7 milliards de dollars et un revenu net de 4,8 milliards de dollars. Qualcomm fait ainsi 500 millions de dollars de mieux qu'il y a un an. Le cours de l'action Qualcomm a progressé de 11 pour cent suite à ces bons résultats.

Lors de l'annonce des chiffres, le CEO Steve Mollenkopf a aussi présenté les projets de son entreprise. Il a entre autres signalé que Qualcomm souhaite investir dans l'infrastructure de la prochaine génération et dans l'informatique en périphérie. Mollenkopf considère que son entreprise est bien positionnée pour s'étendre aux applications dans les centres de données, aux appareils périphériques et à l'infrastructure 5G. Les puces de Qualcomm sont incorporées dans des milliards d'appareils, principalement dans les smartphones, où elles se chargent de la fonctionnalité réseautique, mais aussi notamment dans les voitures et appareils IoT. Mollenkopf entend étendre davantage cette position, même s'il ne mentionne encore aucun exemple concret de ce que son entreprise prépare vraiment.

