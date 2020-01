Lors du salon électronique CES, Qualcomm a annoncé une nouvelle plate-forme pour voitures autonomes. Le fabricant de puces se lance ainsi dans un nouveau secteur.

La nouvelle plate-forme de Qualcomm a été baptisée Snapdragon Ride et a comme but de fournir des puces pour différents types de voitures autonomes. Il s'agit par exemple de puces pour les taxis robots du futur, mais aussi pour les systèmes de sécurité équipant dès à présent des véhicules, tels les dispositifs de freinage automatique. Il est question de ce qu'on appelle un 'system-on-chip' (système sur une puce), un accélérateur et une 'stack' (pile) autonome évolutive en fonction des besoins du constructeur automobile.

Qualcomm est surtout connue pour ses puces téléphoniques mobiles, mais l'entreprise produit depuis assez longtemps déjà aussi des composants automobiles, comme des semi-conducteurs pour les systèmes réseautiques dans les voitures. Avec Snapdragon Ride, la firme semble étendre ses activités vers un secteur qui est déjà densément occupé par des fondeurs de puces et autres firmes technologiques de tous genres, telles Nvidia et Mobileye, une filiale d'Intel, qui se focalisent toutes deux depuis quelque temps sur la conduite assistée.

