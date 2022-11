Le fondeur de puces est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de processeurs pour smartphones et s'attend dans les prochains moins à un recul de ses ventes.

La direction de Qualcomm estime que durant l'exercice en cours, le chiffre d'affaires enregistré sur les puces pour smartphones à connecteur 3G, 4G ou 5G diminuera de 10 à 15 pour cent par rapport à l'année précédente. Dans le cadre d'une prévision antérieure, l'entreprise évoquait encore un recul de 5 pour cent. Elle attribue cette baisse aux perspectives économiques incertaines et aux stocks accumulés chez les clients.

En raison de la forte inflation, les consommateurs disposent probablement de moins d'argent pour effectuer des achats importants, comme celui d'un nouveau smartphone. Dans le même temps, les fabricants de produits électroniques ont dû faire face à des pénuries de puces depuis l'année dernière, ce qui les a forcés à maintenir des stocks plus volumineux. A présent que les problèmes d'approvisionnement sont moins aigus, ces entreprises utilisent avant tout leurs stocks, avant d'acheter de nouvelles puces à Qualcomm.

iPhone et PC

Qualcomm fournit entre autres les processeurs pour les iPhone et les téléphones de Samsung. L'entreprise prépare cependant aussi une gamme plus large. A partir de 2024, on devrait ainsi voir arriver des PC équipés de la puce Snapdragon de Qualcomm, selon le CEO Cristiano Amon dans le cadre d'un entretien avec des analystes à propos des résultats financiers de l'entreprise. Tout cela devrait rendre Qualcomm moins dépendante du marché des smartphones. Amon envisage en outre de vendre des processeurs pour toutes sortes d'appareils intelligents connectés à internet et entre eux.

Au quatrième trimestre de l'exercice fiscal de Qualcomm, qui s'est clôturé le 25 septembre, le chiffre d'affaires a crû de 22 pour cent à 11,4 milliards de dollars sur une base annuelle. L'entreprise a réalisé sur ce chiffre un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 3 pour cent par rapport à la période correspondante de l'année dernière.

