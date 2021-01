Qualcomm rachète Nuvia. Cette entreprise n'existe que depuis deux ans et a été fondée par d'ex-spécialistes des puces d'Apple.

Qualcomm, le plus important fournisseur de puces pour smartphones au monde, met 1,4 milliard de dollars sur table pour s'emparer de Nuvia. C'est là une somme particulièrement élevée pour une entreprise qui n'existe que depuis 2019.

Nuvia se focalise sur le design des puces. L'entreprise a été fondée par Gerard Williams, Manu Gulati et John Bruno. Précédemment, ils préparaient des puces utilisées par Apple dans ses iPhone et iPad. L'entreprise compte quelque deux cents employés. Ses fondateurs déménageront chez Qualcomm.

Pour expliquer le rachat et le solide montant versé, Qualcomm cite la croissance de la 5G, qui regroupera toujours plus la mobilité et l'informatique. Elle considère la connaissance acquise par Nuvia comme une prochaine étape dans l'amélioration des performances des CPU et de leur efficience en consommation au niveau de la 5G.

Qualcomm ne semble cependant pas uniquement cibler le marché des smartphones pour la connaissance de Nuvia. Elle entend en effet utiliser la connaissance et la technologie de cette dernière dans toute la gamme: des smartphones aux ordinateurs portables, en passant par les véhicules, les centres de données et d'autres applications encore.

Qualcomm, le plus important fournisseur de puces pour smartphones au monde, met 1,4 milliard de dollars sur table pour s'emparer de Nuvia. C'est là une somme particulièrement élevée pour une entreprise qui n'existe que depuis 2019.Nuvia se focalise sur le design des puces. L'entreprise a été fondée par Gerard Williams, Manu Gulati et John Bruno. Précédemment, ils préparaient des puces utilisées par Apple dans ses iPhone et iPad. L'entreprise compte quelque deux cents employés. Ses fondateurs déménageront chez Qualcomm.Pour expliquer le rachat et le solide montant versé, Qualcomm cite la croissance de la 5G, qui regroupera toujours plus la mobilité et l'informatique. Elle considère la connaissance acquise par Nuvia comme une prochaine étape dans l'amélioration des performances des CPU et de leur efficience en consommation au niveau de la 5G.Qualcomm ne semble cependant pas uniquement cibler le marché des smartphones pour la connaissance de Nuvia. Elle entend en effet utiliser la connaissance et la technologie de cette dernière dans toute la gamme: des smartphones aux ordinateurs portables, en passant par les véhicules, les centres de données et d'autres applications encore.