Le concepteur de puces électroniques Qualcomm va commercialiser un appareil équipé de sa puce Snapdragon pour la somme de 1 500 dollars.

Baptisé "The Phone for Snapdragon Insiders", le smartphone ne sera pas assemblé par Qualcomm lui-même. Il est le fruit d'une collaboration avec Asus. Son but est d'afficher la puissance de la technologie Qualcomm et l'engin ne sera vendu qu'aux membres de la communauté Snapdragon Insider, un fan-club lancé plus tôt cette année par l'entreprise.

Depuis des années, Qualcomm fournit notamment les puces réseau que l'on trouve dans pratiquement tous les smartphones. Le "Snapdragon Insider" est toutefois le premier smartphone que Qualcomm commercialise sous son propre nom, en tant que téléphone pour consommateurs. Il fait donc plutôt office de vitrine pour les différentes technologies de l'entreprise, dont la connectivité 5G et wifi6 et la technologie audio Qualcomm.

Peu abordable

Le smartphone tourne sur Android 11, possède 512 Go d'espace de stockage, 16 Go de RAM, un écran OLED 6,78 pouces de 144 Hz et un scanneur d'empreintes digitales au dos. Sa batterie, robuste, présente une capacité de 4 000 mAh et l'appareil est équipé de trois appareils photo sur sa face arrière. Pas de spécificités particulières ou novatrices, dès lors, ce qui contraste avec la majorité des téléphones Android les plus chers disponibles actuellement sur le marché. Bien entendu, vous trouverez dans l'appareil une puce Snapdragon, mais il s'agit de la version 888, qui n'est même pas le dernier modèle en date. En effet, Qualcomm a déjà annoncé la 888 Plus, qui aurait pu être la puce idéale pour accompagner cet appareil très onéreux d'une véritable innovation.

Afin de compenser quelque peu le prix demandé, vous trouverez dans la boîte une série d'accessoires, dont un chargeur et des oreillettes, mais nous doutons que cela fasse exploser les ventes de l'appareil.

