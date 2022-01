L'assistant vocal de Microsoft censé concurrencer les Google, Amazon et Apple est aujourd'hui davantage un petit serviteur pour utilisateurs professionnels. Mais l'entreprise souligne que son assistant n'est pas mort.

Voici 5 ans, Cortana était présenté en Belgique en mode mineur. Celui qui utilisait Windows en français ou en anglais pouvait certes faire appel aux services de cet assistant, mais le néerlandais se faisait attendre.

Entre-temps, Microsoft a dégradé Cortana depuis le début 2020. Au lieu de trôner fièrement dans Windows, l'assistant vocal est désormais surtout intégré à Office 365 et à Teams, avec un focus sur les utilisateurs professionnels. Mais Microsoft insiste sur le fait qu'elle continue à innover dans Cortana. "Nous continuons à investir dans des fonctionnalités permettant aux employés d'organiser leur temps et leurs activités, précise-t-on chez Microsoft. Notre volonté reste d'améliorer l'expérience de Microsoft 365 en proposant de nouvelles assistances de productivité pour les utilisateurs."

En pratique cependant, Cortana se contente de la portion congrue. La dernière extension digne de ce nom date d'un an et s'est surtout traduite par le support de certains affichages pour Teams ainsi qu'une poignée de commandes pour la gestion des courriels, ceci en langues anglophones.

L'assistant vocal sera-t-il étendu à d'autres langues? Oui, selon Microsoft, même si la réponse reste vague. "Nous avons l'intention de continuer à élargir le nombre de langues supportées par Cortana, mais nous ne pouvons communiquer sur des langues ou des délais spécifiques." Aujourd'hui donc, Cortana est disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol, mandarin (chinois), portugais et japonais. Mais les derniers développements datent d'au moins 5 ans et portaient surtout sur des variantes locales, comme l'anglais britannique. Il est donc possible d'utiliser l'assistant vocal en français dans Office, mais il y a peu de chance que le néerlandais soit un jour supporté.

Bien qu'il soit dégradé, Cortana n'est pas mort. Même pas dans Windows lui-même. Dans la toute dernière version en effet, Windows 11, Cortana n'est plus affiché de manière proéminente dans la barre de tâches comme dans Windows 10, mais Microsoft précise que son assistant est toujours présent et qu'il peut le cas échéant être placé dans la barre de tâches.

Cet article est paru précédemment dans la version papier d'octobre de Data News.

